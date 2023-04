La scomparsa dell’imprenditore Divo Cafissi

Prato, 7 aprile 2023 - Il distretto tessile pratese perde un nome storico. “E’ con profondo dolore diamo la triste notizia che il 7 aprile è venuto a mancare il presidente storico della Cafissi Spa, Francesco Divo Cafissi", si legge nella nota dell’azienda con la quale si annuncia la scomparsa del noto imprenditore. Divo Cafissi si è sempre distinto per il forte impegno e per la passione verso il proprio lavoro, la disponibilità verso tutti, senza distinzione di sorta, e verso l’azienda di cui è cofondatore e che ha guidato insieme ai suoi fratelli per tanti anni.

I funerali si terranno sabato 8 aprile alle 16 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Carmignano. Una scomparsa che ha colpito profondamente anche i dipendenti dell’azienda, che lo ricordano con affetto.