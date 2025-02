Discarica via Prato, volano stracci: "Problema noto: indagini in corso"

Botta e risposta tra maggioranza e opposizione. A scaldare gli animi è la questione discarica in via Prato sollevata dal capogruppo di FdI, Antonio Matteo Meoni. "Nella lotta all’abbandono dei rifiuti, il Comune di Montemurlo ed Alia stanno facendo squadra e stanno mettendo in campo tutti i servizi possibili per contrastare questo odioso problema che fa male all’ambiente e a tutti i cittadini" dice il vocesindaco Alberto Vignoli. Su questo tema va ribaltata la dialettica - prosegue Vignoli- Non si può sempre puntare il dito solo contro il Comune o il gestore del servizio di igiene ambientale, qualora si ravvedano casi di abbandoni di rifiuti. I veri nemici, che tutti noi dobbiamo contrastare, sono gli incivili che abbandonano i rifiuti, i cui costi di rimozione e pulizia vanno a pesare sulle tasche dei montemurlesi onesti".

Per quanto riguarda l’abbandono di rifiuti su via Prato la situazione è complessa e sono in corso delle indagini, condotte dalla polizia municipale, perché non si tratta del semplice scarico di un sacchetto, ma di una discarica che potrebbe ricondurre ad attività illecite. "I nostri agenti stanno lavorando e al termine delle verifiche si potrà procedere con la rimozione dei rifiuti. La situazione è dunque sotto controllo e monitorata con attenzione – dice l’assessore Vignoli -. In merito alla nota diffusa dal capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Antonio Matteo Meoni, il Comune ha sentito Alia ma purtroppo non risultano mai pervenute sue segnalazioni. Il capogruppo Meoni deve far chiarezza: qual è il suo obbiettivo? Probabilmente è quello solo di denigrare, ma così colpisce non solo l’amministrazione comunale, ma tutti i montemurlesi, rendendo un’immagine della città che non è quella reale. In questo modo Meoni non fa un servizio alla collettività ma contribuisce solo a mettere in cattiva luce tutta la città e credo proprio che Montemurlo non lo meriti - prosegue -. Piuttosto, se il consigliere Meoni vuole esercitare al meglio le sue funzioni, faccia le segnalazioni che sono necessarie sui canali istituzionali, come Alia app, perché da colloqui intercorsi con il gestore non risultano segnalazioni da lui effettuate".