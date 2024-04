Dilaga il degrado negli spogliatoi: "Bagni inagibili e porte distrutte"

Bagni e docce del campo di calcio dell’ A.C. Seano 1948 non sono più in condizioni igieniche accettabili. Protestano genitori e dirigenti sportivi per una situazione di incuria che va avanti da circa 5 anni. L’anno scorso, proprio in aprile, ci fu un incontro pubblico fra genitori e amministratori con tante promesse di lavori di riqualificazione ma nulla si è concretizzato. Nei tre campi di calcio comunali di via Copernico gioca e si allena il Maliseti-Seano, altre società e la domenica ci sono le partite.

"Un bambino della categoria 2016-2017 – racconta Vincenzo Ferri, genitore e dirigente – si è impressionato vedendo questo water e non ha fatto i bisogni, tanto che alla fine se li è fatti addosso. Così, ho detto basta: questa storia non può andare avanti, su 12 docce ne funzionano la metà e quando non si usano bisogna tenere il contatore generale chiuso perché l’acqua esce in continuazione e l’acqua calda non è regolabile. Le griglie del pavimento sono danneggiate e potenzialmente pericolose perché qualcuno può tagliarsi. La porta degli spogliatoi è rotta, le allenatrici lasciano le scarpe fuori dagli spogliatoi perché non hanno locali separati, c’è solo uno spogliatoio per l’arbitro ma è piccolo. E il custode taglia l’erba mentre i ragazzi stanno giocando, tanto che nessuno capisce le istruzioni dell’allenatore".

La descrizione di Vincenzo Ferri corrisponde all’ambiente che ci viene mostrato: il water è corroso dal calcare e praticamente da buttare, oltre a trovarsi in un bagno non più igienico. Le piastrelle alle pareti della stanza delle docce sono bianche di calcare e il pavimento è in precarie condizioni. Questi locali necessitano di un rifacimento totale e di una manutenzione costante. Il deposito dopo l’alluvione di novembre è rimasto inagibile. Diversi genitori hanno già tolto i bambini dalla scuola calcio trasferendoli a Poggio a Caiano o a Prato. Il Comune di Carmignano è stato interpellato in merito.

"Il campo di Seano – spiega l’assessore allo sport Jacopo Palloni - è frequentato da tante società non avendo a disposizione l’impianto de La Serra e ha bisogno di manutenzioni extra. Ci sono stati problemi con la caldaia e Consiag inizialmente ha trovato difficoltà a risolverli e nell’ultimo periodo si è verificato un ulteriore problema col miscelatore dell’acqua: in pratica usciva solo calda ed è stata effettuata una riparazione in modo provvisorio, a breve risolveremo anche questo. Per la manutenzione generale appena arriva il materiale abbiamo predisposto di rimettere a nuovo le docce, i sanitari verranno sostituiti e in estate ci saranno lavori per la rifinizione degli spogliatoi, come le porte da cambiare".

M. Serena Quercioli