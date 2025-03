Differenze di genere manuale per giovani

La rassegna ’Il marzo delle donne’ si conclude mercoledì 2 aprile alle 21 alla biblioteca comunale ’Bartolomeo Della Fonte’ (piazza Don Milani, 1) con la presentazione del libro "Noi siamo pari. Una guida pratica al rispetto delle differenze" di Roberta Giommi ed Elena Lenzi Edizioni Mondadori. Dialogherà con le autrici la giornalista Patrizia Scotto di Santolo. Porteranno il loro saluto il sindaco Simone Calamai, l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero e l’assessore alle pari opportunità, Valentina Vespi. "Noi siamo pari" è una guida pratica al rispetto delle differenze. Il libro è un manuale educativo che promuove la parità di genere e il rispetto nelle relazioni interpersonali. Rivolto a giovani e adulti, affronta tematiche come stereotipi, pregiudizi e dinamiche di potere, offrendo strumenti pratici per superare le disparità e costruire una società più equa. Il libro combina approcci teorici con attività pratiche, stimolando la riflessione e il dialogo. Con un linguaggio accessibile, intende sensibilizzare e formare individui consapevoli, capaci di contribuire a un cambiamento culturale nel segno dell’inclusività e del rispetto reciproco.

Ingresso libero senza prenotazione. Per informazioni si può contattare la biblioteca telefono 0574.558567.

Mentre ieri per la Giornata mondiale dell’endometriosi il municipio di Montemurlo e la piazza della Libertà si sono illuminati di giallo, il colore scelto per sensibilizzare la popolazione sulla diffusione e sull’impatto di una malattia che in Italia colpisce più di 1 milione e 800 mila donne. "Con questa semplice iniziativa vogliamo promuovere la conoscenza dell’endometriosi e favorire la prevenzione", dice l’assessore Valentina Vespi.