Dieci ragazze per noi Storie da raccontare Sul palco le pratesi che sono d’esempio

Donne con ruoli importanti declinati in tanti mondi diversi, donne che hanno tanto da raccontare. Saranno le protagoniste di un appuntamento organizzato da Azzurro Donna, venerdì prossimo alle 18 all’ex chiesa di San Giovanni. Un modo di festeggiare l’8 marzo con gli esempi, con le storie di chi si spende per la città. "Dieci (più due) ragazze per noi, donne pratesi" è il titolo dell’iniziativa ideata dalle coordinatrici regionale e provinciale, Rita Pieri e Marianna Baldi. Un viaggio "nei superpoteri" delle donne tra lavoro, famiglia, vocazioni e impegno per Prato. Sul palco ci saranno la presidente della Fondazione Cassa di risparmio e già sovrintendente dei beni archivistici toscani Diana Toccafondi, ma anche Elvira Trentini, imprenditrice, arrivata a Prato dopo l’esodo dall’Istria, una vita a fianco di un’altra grande donna, Roberta Betti, con la quale ha condiviso la straordinaria battaglia per il Politeama. Ma ci sarà anche Beatrice Magnolfi, guida tenace e competente del nostro teatro dopo la scomparsa di Roberta, dopo essere stata parlamentare e sottosegretaria nel governo Prodi. Ci sarà Qiuxiu Hua, arrivata qui dalla Cina dopo la laurea, che ha deciso di far conoscere la cultura vera del té, aprendo Zenté in via Respighi, un negozio - salone con té preziosi e originali, e un’altra imprenditrice del commercio, Sandra Coppini, che con la sorella Valeria gestisce lo storico negozio di piazza Ciardi, piazza non facile, da tanti punti di vista.

Ci saranno Madre Paola Collotto, un luminoso esempio di lavoro nel sociale e nel volontariato, Paola Bini, la battagliera presidente della Croce Rossa, e Giovannella Pitigliani, con il suo infaticabile impegno nella lotta ai tumori. Ci saranno la presidente del Pin Daniela Toccafondi, la deputata Erica Mazzetti e Francesca Ranaldi, responsabile del Centro antiviolenza La Nara, punto di riferimento indispensabile per tante donne che dagli uomini subiscono violenza.