"Dialogo sempre aperto con tutti i sindacati"

In merito all’articolo "Sindacati non invitati: non si pensa ai lavoratori", sul mancato invito e conseguente assenza alla cerimonia del decennale dell’ospedale dei sindacati, l’Asl Toscana Centro ci tiene a precisare "che non c’è stata alcuna intenzione di escludere o sminuire il ruolo delle organizzazioni sindacali. La mattinata del 12 ottobre è stata solo una delle iniziative organizzate nell’ambito del decennale dell’ospedale. Una conferenza stampa con posti limitati ad autorità e dove le direzioni hanno tenuto a ringraziare tutti i dipendenti che negli anni sono stati coinvolti nella storia dell’ospedale. La maggior parte delle iniziative sono aperte a tutti e sono state pubblicizzate sul sito aziendale. La direzione dell’ospedale – conclude la nota dell’Asl – rinnova l’impegno a mantenere un dialogo aperto e trasparente con i dipendenti e con i rappresentanti sindacali, perché crediamo che un coinvolgimento costruttivo e democratico sia importante per la nostra missione".