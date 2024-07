Di corsa a Schignano. Ricordando Giacomo

La settima edizione del memorial "Giacomo Grossi" è tornata alla’organizzazione originale da parte dell’Asd Le Lumache di Mezzana. Schignano, un luogo carico di significato per i partecipanti e per il ricordo di Giacomo Grossi, tragicamente scomparso in un incidente motociclistico nel 2016 sulla Barberinese a Calenzano.

La 28esima Scarpinata delle Lumache ha unito sport e memoria in una mattinata organizzata con la consueta maestria dal sodalizio. Grazie alla collaborazione con il circolo Arci di Schignano, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di rifocillarsi con un abbondante pasta party, che ha rappresentato un perfetto finale per una corsa immersa nella bellezza dei boschi su percorsi di 5 e 10 chilometri.

Il successo dell’evento è stato ulteriormente amplificato dalla competenza e dall’affiatamento dell’Asd Le Lumache di Mezzana. La corsa attraverso i boschi di Schignano è stata un omaggio sentito a Giacomo Grossi, un momento di riflessione e celebrazione della vita e della passione per il podismo. La manifestazione ha rappresentato un importante tributo alla memoria del podista, riflettendo lo spirito di amicizia e solidarietà che ha contraddistinto la sua vita. Il ritorno dell’evento nelle mani dell’Asd Le Lumache è stato accolto con entusiasmo dai partecipanti e dagli amici di Giacomo, che hanno visto nella corsa non solo un’occasione di sport, ma anche un momento di connessione e di ricordo.

La giornata è stata documentata con un servizio fotografico a cura della Ets Regalami un sorriso, che ha catturato i momenti salienti e l’atmosfera di festa e commemorazione. La Scarpinata delle Lumache ha dimostrato ancora una volta di essere un evento di riferimento nel panorama podistico locale, con la promessa di ripetersi in futuro, mantenendo vivo il ricordo di Giacomo e l’impegno per il bene comune.

Sul sito www.lanazione.it/prato la fotogallery della corsa.