Degustazioni sotto le stelle. Torna "Tramonti DiVini"

I vini docg di Carmignano si degustano sotto le stelle. Tutto pronto per "Tramonti DiVini" la manifestazione promossa dal Comune di Carmignano in collaborazione con la Pro Loco, la Strada dei Vini, Confcommercio, Eat Prato, Vetrina Toscana, Il Caso e Io Creo che si svolgerà venerdì 21 e sabato 22 giugno nel borgo di Artimino. Tramonti DiVini è inserita anche nel cartellone di appuntamenti di "Toscana Arcobaleno d’Estate, manifestazione nata più di 10 anni fa da un’idea de La Nazione per celebrare con un brindisi collettivo il solstizio d’estate e sostenuta da Confcommercio. Per due giorni, dalle 19 alle 24, in piazza San Carlo ci saranno gli stand delle cantine vinicole di Carmignano che proporranno i loro vini rossi, bianchi, rosè, il vin santo, affiancati dai gazebo dei ristoranti locali per gustare anche i piatti tipici. Le due serate vedranno anche la presenza dei banchi del mercatino di "Io Creo" dedicato all’ingegno e artigianato al femminile con tante idee per gli accessori dell’estate e oggetti da regalo. Il museo archeologico "Francesco Nicosia" che è in piazza San Carlo sarà aperto dalle 18,30 alle 22,30 a ingresso ridotto (2 euro) e sabato 22 dalle 19 alle 21 si potrà partecipare a visite guidate gratuite per gruppi. Per i bambini il sabato (ore 19) è stato ideato un laboratorio a tema enogastronomico: "Giochi diVini" (il costo è 3 euro). Prenotazioni per le visite guidate e laboratorio per bambini: 055.8718124 oppure [email protected].

Il museo archeologico, lo ricordiamo, ha appena inaugurato la nuova mostra "Avori principeschi" e potrebbe essere l’occasione per visitarla. In esposizione ci sono gli avori provenienti dal Tumulo di Montefortini. Reperti di straordinaria fattura, decorati con motivi perlopiù di tradizione vicino-orientale e greca, che testimoniano la ricchezza e il livello culturale delle élite principesche che si affermano in epoca orientalizzante anche sul territorio del Montalbano. La mostra è stata realizzata grazie ad un progetto congiunto tra Comune di Carmignano e Soprintendenza, con il sostegno dell’Ufficio federale della cultura della Confederazione svizzera. L’ingresso a "Tramonti DiVini" è gratuito, si pagano le consumazioni.

M. Serena Quercioli