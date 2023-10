"Degrado, segnalate agli uffici comunali"

Dai cassonetti condominiali strapieni

di rifiuti di via dello Sprone a Grignano alla campana del vetro di via Jacopo Da Lentini usata come discarica per lasciare ingombranti, passando per l’area verde che si trova intorno all’Omnia center nella zona di via di Reggiana. Sono tanti i casi di inciviltà e degrado segnalati al giornale

dai cittadini-cronisti.

Il Comune ricorda ai cittadini che c’è la possibilità di inviare le segnalazioni agli uffici.