Defibrillatore. Corso formativo per i carabinieri

Mattinata di formazione per i carabinieri delle stazioni di Vaiano e di Vernio. Grazie al supporto della sezione vaianese della Misericordia, i militari dell’Arma hanno imparato a utilizzare il nuovo defibrillatore installato nel comando, situato in via fratelli Rosselli.

Il comandante della stazione Marco Civitareale ha chiesto al presidente della Misericordia di Vaiano, Fabrizio Manganelli, di poter organizzare un corso di Blsd per imparare le manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore e la Confraternita si è messa volentieri a disposizione dei carabinieri.

Il corso si è tenuto sabato scorso, 28 ottobre, è stato svolto dal centro di formazione della Misericordia di Vaiano e ha visto la partecipazione di carabinieri di Vaiano e della stazione di Vernio. "Abbiamo svolto prima una parte teorica su come ci si approccia al paziente, poi abbiamo fatto una parte pratica su come si deve procedere in caso di pronto intervento", spiega il presidente Fabrizio Manganelli.

Il corso di Blsd ha come obiettivo l’apprendimento delle manovre per intervenire velocemente e in modo efficace in soccorso di un adulto o di un bambino

che si trova in una situazione di arresto cardiaco, grazie all’uso del defibrillatore.

Il defibrillatore è un dispositivo elettromedicale che consente di eseguire la defi brillazione elettrica, una procedura per il ripristino del normale ritmo cardiaco nei soggetti con aritmia.

Al termine del corso i carabinieri partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione, che è anche riconosciuto dalla Regione Toscana.