Decora l’albero con i bambini

Terza edizione di "Decora il tuo albero", l’iniziativa dedicata ai bambini organizzata dal comitato Cittadini Lungo Bisenzio con il patrocinio del comune. L’iniziativa è arricchita dalla presenza di Babbo Natale che riceverà le letterine dei bambini. L’appuntamento è al parco giochi in via Firenze, zona Stadio, domenica 8 dicembre dalle 15 alle 18 (in caso di pioggia l’iniziativa è rimandata a domenica 15 dicembre). I bambini potranno decorare con gli sticker gli alberelli di Natale realizzati dai volontari del comitato che sono stati installati in questi giorni. L’iniziativa del Comitato testimonia la volontà e l’impegno nell’animare e valorizzare gli spazi cittadini. Sempre dalla parte dei bambini ripartono i Mercatini di Natale delle volontarie Ami all’interno dell’ospedale giovedì 5, venerdì 13 e mercoledì 18 dalle 10 alle 15 per trovare l’albero o il centro tavola, tanti manufatti realizzati a mano dalle volontarie. Il ricavato è devoluto ai progetti di Ami che sostengono i servizi rivolti alle donne in gravidanza, alla nascita e alla crescita dei bambini sul territorio pratese con l’obiettivo del miglioramento della salute e del benessere di tutta la famiglia. In questo mese la sede della Fondazione Ami all’ospedale di Prato sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 . Martedì 10 e giovedì 19 resterà aperta dalle 9 alle 18; sabato 7 e 14 dalle 9 alle 13. Per tutto il periodo natalizio le volontarie saranno impegnate nella realizzazione di pacchetti di Natale i negozi Maison du monde e Tigotà per una donazione al reparto di pediatra.