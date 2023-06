Debutta Lalab, proposte per tutti Ecco come praticare la resilienza

Presentato il progetto Lalab che propone laboratori informali e luoghi di resilienza per il tempo libero rivolti ad adolescenti e giovani realizzati in coprogettazione dalle associazioni Pamat (nella foto la presidente Monica Pratesi), Cieli aperti, Coop Sociale Alice, Arci Solidarietà e Codesign Toscana con il comune di Prato e il suo cofinanziamento. Le attività sono ad accesso libero e partiranno in questo mese per protrarsi fino a dicembre 2024, con incontri e laboratori presso le sedi delle associazioni. Si tratta di proposte concrete per aiutare i ragazzi e le ragazze a superare le criticità e per promuovere la partecipazione, il coinvolgimento attivo, la capacità relazionale e la socializzazione dei giovani fino a 21 anni. Alla Pamat spazi di incontro e ascolto sulle emozioni, all’associazione Cieli aperti insieme alla cooperativa Alice laboratori di supporto educativo; Codesign Toscana propone laboratori di riciclo creativo e l’Arci Solidarietà attività culturali e di socializzazione. Per saperne di più rivolgersi alle associazioni.