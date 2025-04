Davide Conte ai Concerti di primavera

Questa sera alle 21 al Teatro D’Annunzio del Convitto Cicognini torna l’appuntamento con la storica rassegna dei Concerti di Primavera, a cura della Scuola di musica Verdi e della Camerata strumentale. Sul palco ci sarà Davide Conte (nella foto), pianista talentuoso di soli 19 anni, già vincitore di numerosi premi internazionali e formatosi con grandi maestri. Nonostante la giovane età, ha già calcato prestigiosi palcoscenici in Italia e all’estero, distinguendosi per la sua tecnica impeccabile e la profondità interpretativa. In programma ci saranno la Toccata in sol minore BWV 915 di Bach, la Sonata in mi bemolle maggiore op. 31 n. 3 di Beethoven, la Polonaise in fa diesis minore op. 44 di Chopin e la Sonata n. 4 in do minore op. 29 di Prokofiev. Ha esordito a 12 anni in recital solistico e si esibisce con continuità in recital in Italia e all’estero. Vale davvero la pena ascoltare questo giovanissimo talento Il biglietto d’ingresso costa otto euro, il ridotto tre per under 25, allievi e docenti della Scuola Verdi. I biglietti si possono acquistare al botteghino del Politeama oppure on line su Ticketone. Il prossimo appuntamento con i Concerti di Primavera sarà giovedì 17 aprile sempre al Teatro del Cicognini con il Quartetto Adorno, uno dei complessi italiani oggi più ammirati dal pubblico e più richiesti dalle istituzioni concertistiche.