Datini sbarca su Rai Storia In tv il docu-film di Santi

La prima aperta al pubblico e a tutta la città è stata fatta in una bella serata al Castello dell’Imperatore nel settembre scorso. Domani sera il documentario "Francesco Datini da Prato", scritto e diretto dal regista Tommaso Santi, andrà in onda alle 21.10 in prima tv su Rai Storia. Un bel successo per l’opera messa a punto da Santi, prodotta dalla Fondazione istituto internazionale di storia economica "Datini", in collaborazione con Kove, e grazie al contributo di un gruppo di sponsor privati che ne hanno sostenuto la realizzazione. Il documentario sarà inserito all’interno della trasmissione "5000 anni e più. La lunga storia dell’umanità", condotta da Giorgio Zanchini. "Un bel successo per noi e per tutti coloro che hanno creduto al progetto", commenta Giammarco Piacenti, presidente della Fondazione Datini. "Francesco Datini da Prato" racconta la storia di un mercante medievale che dal nulla costruisce un impero. Grazie all’archivio sterminato di lettere, documenti, libri contabili lasciato dal mercante, è stato possibile ricostruire un ritratto esemplare di un uomo del suo tempo, oltre alle sue vicende familiari, economiche, politiche e sociali. Un viaggio che inizia da Prato in Toscana e segue le tracce del mercante in Italia, in Europa e nel Mediterraneo. Ne nasce un grande affresco di un’epoca e soprattutto il racconto di un’avventura umana straordinaria. "Francesco Datini da Prato", dopo la messa in onda su Rai Storia, sarà disponibile su Rai Play dal 5 aprile. Il regista Santi è stato affiancato da Duccio Burberi (direttore della fotografia), Andrea Benassai (musiche originali), Daria Pastina (scenografie), Aurora Damanti (costumi), Manuela Patti (suono) con Valentina Banci, Andrea Bacci e Fabrizio Checcacci.

