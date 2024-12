Danza acrobatica al Casone dei Bardi

Libri e acrobazie da circo per viaggiare dentro la fantasia. Venerdì 27 dicembre a Vernio arriva “Immaginaria”, lo spettacolo della Compagnia Teatro nelle foglie per imparare a danzare con i propri sogni. L’appuntamento è per le 17 all’Oratorio del Casone de’ Bardi per un evento che mette insieme danza, acrobatica aerea e teatro-circo dove i libri sono i protagonisti. Quello di Immaginaria è un mondo abitato da un buffo personaggio, Maldimar, una bambina con lo sguardo di adulta. Ai suoi occhi tutto è semplice, e riesce così a dar vita a realtà incredibili, grazie ai suoi compagni di gioco: i libri. L’umorismo, la poesia, l’improvvisazione con il pubblico e l’acrobatica aerea con corde sono gli elementi che riempiono il mondo di Maldimar. Prenotazione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.it.

In queste giornate di festa ci sono anche altri appuntamenti. Giovedì 26 nella chiesa di S. Pietro Apostolo di Cavarzano il concerto natalizio della banda di Luicciana “Rosso per le feste”, dedicato a Nini Rosso. Promosso dal Comune di Vernio e dalla Proloco di Cavarzano in collaborazione con la parrocchia di S. Pietro Apostolo.

Torna anche ad aprire le porte del chiostro del Casone de’ Bardi il villaggio di Babbo Natale, a cura dell’associazione Aiuti dalla vallata, sabato 28 e domenica 29 dalle 15 alle 19. Sempre sabato 28 all’ex Meucci l’Auser Sartoria Vernio organizza il laboratorio “Aspettando la Befana”, prenotazione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.it.

Mentre domenica 29 dalle 15.30 alle 18 l’Auser organizza all’ex Meucci “Si balla con dj Francesco Van”, un evento per ballerini dai 3 ai 99 anni con una piccola merenda. Un pomeriggio di musica con Patrizio Amerini sarà offerto dall’Auser di Vernio il 27 agli ospiti della Rsa di San Quirico.