Danni e infiltrazioni dal tetto. Via al risanamento del cimitero

Lavori al cimitero di Comeana, la spesa per il Comune di Carmignano è aumentata. Da alcuni mesi sono in corso interventi di manutenzione straordinaria per il risanamento dei tetti della parte vecchia del cimitero in quanto le tegole si erano staccate e si erano verificate anche infiltrazioni d’acqua, oltre alle facciate da restaurare. In questi mesi, è peggiorato lo stato della copertura dei loculi che sono stati danneggiati ulteriormente dalle piogge del novembre scorso e si è quindi resa necessaria una perizia di variante suppletiva di quasi 6.000 euro. Il nuovo importo contrattuale è pari a 67.113 euro. I lavori sono affidati alla ditta Edil Pino e finanziati con un mutuo preso dal Comune alla Cassa depositi e prestiti.