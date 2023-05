Daniel Norgren a Prato. Con la sua musica da David di Donatello

PRATO

Le otto montagne, fresco vincitore del David di Donatello 2023 come miglior film, grazie anche alle sue struggenti musiche. C’è da ricordatre che il compositore e cantautore svedese che ha firmato la colonna sonora del film, Daniel Norgren ( foto), sarà in concerto a Prato mercoledì 12 luglio alle 21.30 al Chiostro San Domenico, nell’ambito del Festival delle Colline. Nella sua musica, Daniel Norgren intreccia magistralmente blues, folk e rock. L’artista svedese ha pubblicato diversi album tra cui Outskirt, Horrifying Deatheating Bloodspider, Wooh Dang e Alabursy, da cui è tratto As Long As We Last, brano portante della colonna sonora. Il Festival delle Colline quest’anno è alla sua edizione numero 44 e sarà in programma dal 2 al 24 luglio fra Prato, Poggio a Caiano e Carmignano, con la direzione artistica di Gianni Bianchi. Vedrà ospiti, oltre a Daniel Norgren, la poesia folk-rock di Michael Mcdermott, il violino dylaniano di Scarlet Rivera, le ballate fumose di Michelle Gurevich. E poi Meg, Extraliscio, Frida Bollani Magoni, Jacopo Fagioli. Prevendite su Ticketone e Boxoffice.

E a proposito di Colline, c’è tempo fino al 10 giugno per iscriversi al Sound Bridge Contest, concorso promosso nell’ambito del Festival. È ammesso qualsiasi genere musicale e possono partecipare musicisti e cantautori di età compresa tra i 16 e i 26 anni, non professionisti o emergenti senza contratto discografico. L’iscrizione è gratuita, facile e veloce: basta scaricare il modulo dal sito www.festivaldellecolline.comsound-bridge-contest, seguire le indicazioni, allegare quanto richiesto, tra cui tre brani musicali inediti, e mandare il tutto all’indirizzo [email protected] La giuria, composta da musicisti, discografici, esperti del settore, selezionerà i cinque finalisti che venerdì 2 luglio si contenderanno il primo posto allo spazio Ex Fabrica di Prato. Il vincitore avrà la possibilità di suonare al Live Stage Festival di Sarajevo, dal 28 al 30 luglio