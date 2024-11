"Dalla Calabria per il posto fisso"

C’è chi si è fatto più di settecento chilometri per esserci e per tentare la fortuna. "Sono arrivato appositamente dalla Calabria, dove vivo, per poter partecipare a questo concorso. Sono originario di Catanzaro, ho preso l’aereo da Lamezia Terme e sono atterrato all’aeroporto di Firenze – ha raccontato Gabriele De Giorgio, 24 anni – per la parte logistica mi sono "appoggiato" ad alcuni parenti che stanno in Toscana. Ripartirò a breve per tornare giù, se non altro ho approfittato di questa prova anche per fare un giro: Prato e Firenze sono due realtà che mi piacciono e per quel che ho avuto modo di vedere, non mi dispiacerebbe rimanerci in pianta stabile. Ho lavorato saltuariamente nella mia città: per il "posto fisso" mi trasferirei senza problemi".