Dal distributore a Miss Toscana "Un sogno dopo tante battaglie Sul lavoro la parità è lontana"

Sara Razzano, 25 anni di Carmignano, è l’unica concorrente pratese in gara per la finale di Miss Toscana che si svolgerà il 30 agosto e che potrebbe aprirle le porte per Miss Italia. Sara è nata a Prato e con i genitori Massimo e Barbara e il fratello minore Alessio vive nel centro storico di Carmignano. Studentessa di giurisprudenza, fidanzata con Tommaso, lavora come addetta al rifornimento al distributore Q8 a Prato Est, una delle poche stazioni di servizio che ha assunto donne.

"E purtroppo c’è ancora diffidenza, spesso la clientela preferisce essere servita dagli uomini e questo mi dispiace molto – dice – La parità è lontana in questo settore, lo stereotipo del benzinaio rimane maschile, c’è il pregiudizio che la donna non sia capace a distinguere i vari tipi di carburante, a non saper aprire il serbatoio". Al distributore Sara ha incontrato il suo mito professionale: "Si, l’attrice Chiara Francini un giorno si è fermata a fare rifornimento e ho potuto conoscerla dal vivo. Un’emozione unica, è stata carina e super disponibile. Vorrei diventare come lei se avrò l’opportunità di entrare nel mondo dello spettacolo. Lei nasce come attrice ed ha mostrato grandi capacità come presentatrice e scrittrice".

L’idea di partecipare al casting per Miss Toscana è nata come "rivincita", l’occasione, aggiunge Razzano, "per capire se avevo superato i miei disturbi alimentari. Di carattere sono sempre stata ansiosa, sfogavo l’ansia sul cibo: da piccola ero in sovrappeso poi sono dimagrita ma non accettavo lo stesso il mio corpo. Ho sofferto di dismorfia. La scuola superiore è stata una dura prova, sia per l’ambiente sia perché avevo scelto il liceo classico. Sono riuscita a completare il ciclo di studi anche con buoni voti ma non ero soddisfatta. Adesso sono felice: questo traguardo di Miss Toscana, poi c’è l’università, col sogno di diventare magistrato e poi chissà...". Miss Italia può significare anche entrare nel mondo dello spettacolo: "La giuria è composta da professionisti di vari settori e secondo me il loro giudizio guarda alle caratteristiche globali delle candidate, non solo alla bellezza. Spero di farmi notare". Cosa fa nel tempo libero Sara? "Amo l’arte, scrivere, cantare e recitare: ho frequentato scuole di canto e recitazione e poi la palestra".

M. Serena Quercioli