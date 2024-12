Dagomari JobGate: la nuova piattaforma lavoro per diplomati dell'IIS Paolo Dagomari

Dagomari JobGate è una piattaforma innovativa che mette in contatto la domanda e offerta di lavoro per i diplomati dell'IIS Paolo Dagomari. Presentata a Prisma dalla dirigente scolastica Claudia Del Pace, la piattaforma è stata sviluppata in collaborazione con l’ITS Tullio Buzzi, un altro istituto del territorio.

La piattaforma del Buzzi è attiva da circa un anno e ha già ricevuto feedback positivi. Questa iniziativa, ideata dai docenti dell'Istituto, è stata subito messa a disposizione delle altre scuole pratesi. "Siamo contenti che la dirigente Del Pace abbia scelto di utilizzare il portale", ha dichiarato Alessandro Marinelli, dirigente del Buzzi. La sinergia tra le scuole del territorio è fondamentale per potenziare le opportunità per gli studenti, rispettando la normativa sul trattamento dati.

L'Ordine dei Commercialisti di Prato ha giocato un ruolo cruciale nella creazione della piattaforma. La collaborazione con il Dagomari si sviluppa durante gli anni di studio, offrendo stage e incontri di orientamento, trasformandosi in opportunità lavorative per molti studenti. "Questa piattaforma istituzionalizza e facilita un'attività che da anni si svolgeva in modo informale", ha commentato Del Pace.

Numerosi commercialisti erano presenti a Prisma, interessati sia per i propri studi che per le imprese clienti. "L'Ordine collabora da anni con tutte le scuole del territorio", ha detto il presidente Filippo Ravone, sottolineando il rapporto privilegiato con il Dagomari.

L'assessora allo Sviluppo Economico, Benedetta Squittier, ha definito la piattaforma un passo avanti importante nel rapporto tra scuole e mondo del lavoro. "La scuola deve essere un ponte, un anello importante in una rete tra diversi soggetti, inclusa l'amministrazione cittadina".

La piattaforma è semplice da usare e offre un servizio gratuito e protetto. Studi professionali e aziende devono iscriversi per inserire le richieste di figure professionali desiderate, mentre i diplomati possono visionare e candidarsi per tali posizioni.