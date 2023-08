Dagli States con Sam Emerson all’Italia Due gallerie di immagini da cui lasciarsi stupire

Sam Emerson, fotografo americano che ha immortalato 40 anni di storia della musica, testimone di momenti indelebili on stage e off stage, autore di immagini che hanno fatto il giro del mondo. Come amnnunciato, si intitola "Living the dream" la mostra che dal 1° al 13 settembre a Il Garibaldi Milleventi ripercorrerà una vita passata in tour, sui set dei video musicali e nei back stage in compagnia delle leggende della musica mondiale: da Elvis a Jimi Hendrix, dai Beatles a Frank Sinatra, da Elton John a Michael Jackson. Non solo. Sam Emerson a settembre sarà ospite della nostra città. Immagini di musica: entrambe le mostre saranno aperte dalle 16 alle 23.