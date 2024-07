Da sponda a sponda . La camminata solidale

Torna il trekking urbano per gli amanti delle passeggiate. È per settembre l’appuntamento con il fiore all’occhiello del gruppo podistico ’Le aquile mattiniere’ del Cai Prato: si tratat della manifestazione podistica non competitiva ’Da sponda a sponda’ arrivata alla 22esima edizione, in programma il 2 settembre. L’obiettivo è battere i record delle precedenti edizioni quando 1300 pratesi si ritrovarono per partecipare alla passeggiata benefica in favore della lotta ai tumori. Il ricavato delle iscrizioni infatti sarà devoluto alla Lilt, la lega italiana per la lotta contro i tumori e alla Casa Edoardo, il progetto pensato per i giovani in un percorso educativo-ricreativo e formativo che li aiuti a programmare il proprio futuro.

La partenza sarà alle 20 da piazza delle Carceri. Due i percorsi di 5 e 10 chilometri. La società organizzatrice, ‘Le Aquile mattiniere’ del Cai Prato, si è impegnata da molti mesi per organizzare l’iniziativa che quest’anno è sostenuta da numerosi sponsor. Le iscrizioni per ’da Sponda a Sponda’ sono già aperte: "I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi di 5 e 10 chilometri attraverso le vie della città - commentano gli organizzatori del Cai Prato -. Dopo il grande successo dell’anno scorso riproponiamo la stessa formula lungo le ciclabili della città. Percorsi aperti tutti, anche alle persone con disabilità come sempre. L’appuntamento sarà il 2 settembre, ossia come da tradizione il primo lunedì di settembre quando rientriamo alle attività dopo le ferie. Una iniziativa che vuol essere anche un saluto alla città prima di riprendere le attività abituali". Per iscriversi alla corsa ci si può rivolgere alla sede della Lilt in via Catani 263 oppure nella sede di ’Broker net’ in via Cimabue, 4.

Silvia Bini