Da Santa Lucia alla stazione I mercati del weekend

Oggi consueto appuntamento con Terra di Prato dalle 8 alle 13 in piazza del Mercato nuovo dove si potranno acquistare ortaggi e frutta di stagione, pane, pasta fresca, formaggi a latte crudo, salumi, carni, pesce pescato del Tirreno, olio e per questa edizione anche i kit di degustazione di vino. Sempre oggi dalle 10 alle 17.30 in via Carlo Marx mercatino dell’occasione con abiti, accessori, oggettistica di seconda mano e vintage. Domani dalle 9 alle 19 in piazza S. Francesco il mercato agricolo di Campagna Amica, coltivatori e produttori del territorio, che hanno aderito al protocollo Coldiretti Campagna Amica, garanzia di prodotti sempre freschi e di origine controllata e sicura. Sempre domani dalle 10 alle 20 il Mercatino di Primavera, organizzato da tanti anni nel mese di maggio dalla Proloco Santa Lucia Insieme, nel tratto di via Bologna fra via degli Abatoni all’innesto con la 325. Circa un’ottantina di espositori. Infine, in via Matteotti, nei pressi della stazione centrale, per l’ intera giornata mercato a cura di Cisl ambulanti, con 59 operatori di articoli per la casa e la persona, pelletteria, abbigliamento accessori e prodotti alimentari. La programmazione delle iniziative potrebbe subire variazioni in base alle condizioni metereologiche.