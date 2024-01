Da Londra arriva il visionario "1984"

Va in scena sabato 13 gennaio alle 21 (replica domenica 14, alle 16) al teatro Politeama lo spettacolo "1984" di George Orwell nel nuovo adattamento di Robert Icke e Duncan Macmillan acclamato a Londra e a Broadway che promette di lasciare il pubblico senza fiato. La trasposizione scenica di un classico contemporaneo dal messaggio sempre attuale, diventato nel tempo il prototipo di ogni utopia negativa, è affidata a una compagnia di talenti di prim’ordine diretta dal regista Giancarlo Nicoletti con protagonisti Violante Placido e Ninni Bruschetta, insieme a Woody Neri, Silvio Laviano, Brunella Platania, Salvatore Rancatore, Tommaso Paolucci, Gianluigi Rodrigues, Chiara Sacco. La nuova, ambiziosa produzione di Federica Luna Vincenti per Goldenart Production rappresenta un progetto trasversale e di ampio respiro, in sintonia con il gusto e la grandezza delle produzioni internazionali. L’imponente e affascinante scenografia firmata da Alessandro Chiti si combina con il disegno video visionario di Alessandro Papa, gli evocativi costumi di Paola Marchesin e le suggestive luci di Giuseppe Filipponio. Non mancherà una colonna sonora originale con le musiche composte dal duo Oragravity per completare una produzione di forte impatto visivo.