Il convegno ’Cure palliative e spiritualità - Per un abbraccio integrale’ aprirà le porte al pubblico il 27 e 28 gennaio alla Fraternità San Leonardo al Palco, monastero sulle colline di Prato, per approfondire i grandi temi che sottendono alla malattia e sostegno spirituale del malato, così come dei caregiver e dei familiari. L’iniziativa è organizzata da ’Tutto è vita’ – associazione che promuove un cambiamento culturale, di linguaggio e di comportamento riguardo alla morte – in collaborazione con la Federazione cure palliative. Tra i relatori Ines Testoni, docente di psicologia sociale all’Università di Padova. Fra gli altri relatori Guidalberto Bormolini, Mario Cagna, Francesco Campione, Filippo Canzani, Giovanni Moruzzi, Mariella Orsi, Tania Piccione, Claudio Ritossa, Sandro Spinsanti, e tanti altri. Per informazioni www.tuttovita.it o scrivere a [email protected].