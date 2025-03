Cuore ed attaccamento: "Cavalieri, avanti così"

"Abbiamo patito, ma siamo riusciti a portarla a casa la gara contro Avezzano. Ora ci saranno le ultime partite ed abbiamo un calendario molto difficile. Ma domenica scorsa è arrivata una grande dimostrazione di cuore ed attaccamento. Avanti così". E’ il direttore sportivo Francesco Fusi a tirare le somme sul momento dei Cavalieri Union, reduci dalla vittoria per 22-14 nello scontro-salvezza del Chersoni contro l’Avezzano. Un successo maturato a Iolo, nel quindicesimo turno del campionato di Serie A, che vale oro: gli uomini di Alberto Chiesa sono infatti saliti a 28 punti in classifica nel girone 1, mettendo quattro punti di margine sul penultimo posto che costa la retrocessione (occupato proprio dagli abruzzesi) ed avvicinandosi curiosamente alla sesta piazza: Cus Torino e Capitolina sono infatti appaiate a quota 33. L’ennesima prova dell’equilibro e della qualità che caratterizzano il raggruppamento. Ma non c’è tempo per crogiolarsi, perché l’"operazione salvezza" deve essere completata. E l’impegno di domenica prossima sarà veramente tosto: capitan Puglia e compagni giocheranno in trasferta contro il Parabiago primo della classe, già vittorioso al Chersoni. Il 6 aprile prenderà invece il via la gara interna contro il Cus Torino, che lo scorso anno rappresentava una delle semifinali playoff. E poi, il 26 aprile prossimo, l’ultimo incontro esterno, contro il Biella. Il successo contro Avezzano consente insomma di guardare al futuro con maggior fiducia, ma da solo non basta: è assolutamente necessario vincere almeno una delle tre gare, o in caso di sconfitte portare comunque a casa qualche punto. E saranno proprio questi ultimi detttagli, con tutta probabilità, a fare la differenza una volta arrivati in fono. Il traguardo è insomma vicino, ma guai a rallentare: servono concentrazione e continuità di rendimento. Se lo scorso fine settimana è stato decisamente positivo per la prima squadra, altre formazioni "tuttenere" sono chiamate a riscattarsi. A Livorno, i Lions Amaranto hanno vinto 29 a 27 contro la "cadetta" dei Cavalieri nel match valido per il campionato di Serie B. Gli uomini di coach Calamai hanno conquistato due punti sono tuttavia ad un passo dalla salvezza. Ko anche per l’U18 "Titolo", sconfitta in Abruzzo dall’Experience L’Aquila (46-21). Pollice alzato infine per l’U18 regionale, vittoriosa sul Tirreno alla luce del 36-7 finale.

Giovanni Fiorentino