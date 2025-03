Cultart in bilico. La polemica sale sul palco

I conti poco felici di Fonderia Cultart, protagonista indiscussa della vita culturale pratese nel decennio di giunta Biffoni (pensiamo solo all’organizzazione del Settembre) hanno fatto strabuzzare gli occhi al centrodestra, con il consigliere della Lega Claudiu Stanasel che ha posto un question time sul tema, insistendo in particolare sull’incarico affidato dalla sindaca Bugetti al presidente di Fonderia Cultart, Francesco Fantauzzi, ora delegato comunale per la Cultura. A dare la misura della crisi che Fonderia sta attraversando il fatto che non ha partecipato alla manifestazione d’interesse per l’organizzazione del Settembre. Conti in bilico, futuro incerto.