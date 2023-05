Cronisti in classe La grande festa finale dedicata agli studenti "Siate sempre curiosi"

"Siate sempre curiosi, sviluppate la vostra coscienza critica per diventare cittadini del domani adulti e responsabili". È l’invito che ieri mattina è risuonato nell’auditorium della Camera di commercio che ha ospitato l’edizione numero 21 del Campionato di giornalismo. Destinatari del messaggio gli oltre 300 studenti delle scuole medie di Prato e provincia che, accompagnati dai loro insegnanti, hanno partecipato alla cerimonia di chiusura dell’iniziativa organizzata da La Nazione con il contributo degli sponsor.

Dopo l’introduzione di Leonardo Biagiotti, caposervizio della redazione di Prato de La Nazione, la parola è andata alla padrona di casa, Dalila Mazzi, presidente della Camera di commercio Prato e Pistoia: "È un onore avere un platea di giovanissimi, questo progetto stimola la curiosità e il pensiero critico". Un’iniziativa che prosegue da 21 anni dimostrando una longevità rara e davvero significativa, con centinaia di ragazzi coinvolti.

"Questa iniziativa stimola il pensiero critico che è alla base di ogni democrazia", ha aggiunto l’assessore all’innovazione del Comune di Prato, Benedetta Squittieri. Una manifestazione resa possibile dagli amici-sponsor: "Una platea così piena di ragazzi è uno scenario insolito che ci sprona ad investire nei giovani e nella città", il saluto di Luca Chiti di Cap. "C’è bisogno di iniziative come il Campionato di giornalismo, c’è bisogno che i giovani siano curiosi – ha aggiunto Simone Barni vicepresidente di Publiacqua – Per sviluppare il proprio senso critico è necessario abituarsi a leggere il quotidiano tutti i giorni, è importante essere consapevoli di questo".

Tema centrale della giornata anche il risparmio energetico: "Il cambiamento climatico è qualcosa che riguarda tutti noi, come avete dimostrato dai vostri lavori, ognuno può fare qualcosa per l’ambiente", l’invito di Saura Saccenti di Estra. Sponsor storico, Conad da 21 anni è al fianco de La Nazione: "È una iniziativa che amo molto – ha detto Tommaso Signorini –, al di là dei premi oggi hanno vinto tutti i ragazzi e il loro sguardo sul futuro". Irene Innocente del Pecci ha accostato l’arte contemporanea al giornalismo "come forma di comunicazione" mentre Lanartex, azienda con al proprio attivo solo dipendenti under 40 ha portato il proprio saluto attraverso Patrizia Rosati: "I giovani danno una spinta diversa e questa iniziativa ci ha permesso di conoscerli meglio". Infine Sandro Matteini (Cb3): "E’ un bel messaggio che i giovani siano impegnati sui temi ambientali".

Silvia Bini