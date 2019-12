Prato, 3 dicembre 2019 - Paura a Prato, alle Cascine di Tavola, per il crollo di una porzione di muro in pietra alto due metri. E' caduta una sezione di circa 15 metri mentre sono rimasti pericolanti altri 35 metri. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco, che sono intervenuti con una squadra che ha provveduto alle operazioni di verifica e messa in sicurezza dell'area interessata all'evento. Non si registrano feriti ma il crollo è stato importante. Da capire cosa abbia provocato il crollo, forse il maltempo che ha imperversato nella zona nelle ultime ore.

