Prato, 11 gennaio 2021 - Sono risultati tutti positivi al coronavirus i 39 ospiti della Rsa Santa Caterina di Prato che avevano ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid il 30 dicembre scorso. Nella struttura si è sviluppato un focolaio con 101 ospiti infettati su 102, che ha costretto a interrompere le operazioni di vaccinazione. Probabilmente, spiega la Asl, i vaccinati avevano già in incubazione la malattia al momento della somministrazione della dose. L'unico paziente negativo è stato isolato e sarà sottoposto a un nuovo tampone. Se la sua negatività sarà confermata verrà trasferito dalla Rsa, che a breve sarà trasformata in struttura Covid. Nessuno dei pazienti infetti sarebbe al momento in condizioni gravi. Tutti sono sottoposti a terapia con antivirali, antinfiammatori e cortisone. Tre sono stati trasferiti in ospedale in via precauzionale.

