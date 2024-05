Corso per modellisti e prototipisti. Adesso Beste punta a formare tecnici specializzati per l’alta moda

Sul mercato mancano modellisti e prototipisti e Beste, una delle società del gruppo HModa, ha deciso di colmare la lacuna promuovendo due corsi di formazione ad hoc, ciascuno rivolto a 25 studenti. Un’iniziativa che Beste ha messo a punto con la partecipazione da comprimari dell’Itis Mita Academy e la collaborazione del Pin. I corsi del progetto "Craft-Mi" partiranno ad ottobre con un pacchetto di 1.800 ore tra formazione teorica-pratica e stage, delle quali 800 sul campo nei nuovi locali di Beste in via Ciliani. L’obiettivo è di formare modellisti e prototipisti di alto livello, figure chiave dell’eccellenza manifatturiera dell’alta moda italiana, ma sempre più rare. Altro obiettivo sarà quello dell’inserimento dei 50 tecnici nelle aziende di settore, in particolare quelle di HModa e di abbigliamento. Un bell’esempio di sinergia tra pubblico e privato per colmare il gap generazionale di tecnici-artigiani specializzati. La formazione pre-stage avverrà a Prato, con la parte teorica al Pin e quella pratica nel laboratorio che Mita Academy allestirà, con macchinari e strumenti acquistati grazie alle risorse Pnrr, negli spazi di Beste. L’investimento, come spiega la direttrice di Its Mita, Antonella Vitiello, è di circa un milione di euro grazie ai fondi Pnrr e consentirà di acquistare macchinari per 300mila euro sui quali gli studenti si eserciteranno, erogare borse di studio così che i giovani possano partecipare a costo zero. Gli organizzatori si attendono una vasta risposta (info sul sito www.mitacademy.it). La didattica sarà affidata a docenti qualificati, provenienti sia da Beste che da altre realtà d’eccellenza. A chiudere i percorsi formativi lo stage intensivo in azienda di 800 ore, al termine del quale sarà rilasciato, dopo un esame finale, un diploma tecnico superiore di 5° livello delle qualifiche europee EQF, valido in UE e riconosciuto nei rimanenti Paesi. "Craft Mi rappresenta un nuovo passo nel percorso intrapreso da HModa, inaugurato con il lancio della nostra Accademia, teso a rinnovare l’importanza per le nuove generazioni (e non solo) di professioni storiche per il settore del lusso", afferma Claudio Rovere, presidente di Hind. Soddisfazione è stata espressa da Daniela Toccafondi, presidente del Pin: "Con questo corso Pin si consolida come punto di riferimento internazionale per la formazione di alti profili per il manifatturiero". Per Maurizio Del Vecchia, presidente pro tempore della Fondazione Its Mita "Craft-Mi è un esempio virtuoso di strategia formativa, mirata a rispondere a fabbisogni di figure professionali determinanti nel sistema produttivo moda". Plauso dal sindaco Matteo Biffoni "perché iniziative come queste fanno invertire la rotta, avvicinando i giovani ad un settore che offre soddisfazioni".

Intanto, Giovanni Santi, Ad di Beste, ha assunto il ruolo di leader unit textile di HModa: a seguito della fine della collaborazione con Giulio Guasco, Hind ha annunciato una nuova struttura organizzativa che valorizza la collaborazione con gli imprenditori delle 16 partecipate. Sono 4 le aree business: tessile, affidata a Santi, abbigliamento, calzatura e pelletteria.

Sara Bessi