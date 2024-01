Prato, due corsi per rianimazione cardiopolmonare e disostruzione pediatrica

Prato, 9 gennaio 2024 - Si terranno a PrismaLab, sabato 13 gennaio, il corso Blsd (Basic life support early defribillation) di rianimazione cardiopolmonare e manovre di disostruzione adulto e pediatrico, con abilitazione all'uso del febrillatore 118 pediatrico e adulto, e il corso di manovre di disostruzione e rianimazione pediatriche, secondo le nuove linee ministeriali per la prevenzione del soffocamento da cibo, organizzati dal comune di Prato, la Misericordia di Prato e Squicciarini Rescue srl International training center. A condurre entrambi gli incontri sarà il dottor Marco Squicciarini, medico coordinatore dell'attività di formazione Blsd del Ministero della Salute. Il primo corso si svolgerà dalle 8:30 alle 13:30 ed è riservato al personale della Polizia Municipale di Prato come evento certificativo accreditato per il 118 della Regione Toscana. A introdurre l'iniziativa saranno l'assessore alle Attività Produttive e Innovazione Benedetta Squittieri e il presidente del Consiglio comunale Gabriele Alberti. Il secondo corso si terrà invece dalle 15 alle 17:30 ed è riservato agli educatori dei servizi alla prima infanzia dell'area pratese e ai genitori interessati. Al termine a tutti i partecipanti verrà rilasciato il certificato di partecipazione e il materiale didattico. Ad aprire l'appuntamento saranno il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore Squittieri. Per informazioni è possibile contattare la Misericordia di Prato allo 05746096 o alla mail [email protected]