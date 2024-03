"Corso "Local Influencer" per ragazzi: imparare a raccontare se stessi e il territorio"

Un corso per imparare a raccontare se stessi e il proprio terriorio. Si chiama "Local influencer" il corso rivolto ai ragazzi, di età compresa tra i 10 e i 14 anni, che saranno aiutati nello story-telling dall’attrice Silvia Todesca e nell’elaborazione digitale dei contenuti dal video-maker Filippo Basetti.

Le date degli incontri sono: sabato 30 marzo; 6 e 20 aprile; 4 e 18 maggio dalle 10.30 alle 12.30 allo Spazio Giovani di Comeana. Il corso è gratuito ma per partecipare occorre la prenotazione a [email protected] oppure chiamando il numero 055 8716213. La finalità per i ragazzi che parteciperanno al corso è quella di imparare ad esprimersi tra social e video-making in maniera originale e personale, usando in maniera controllata i nuovi linguaggi di narrazione. I posti disponibili sono 15.