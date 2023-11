Corso gratuito di primo soccorso alla Misericordia

Un corso di primo soccorso alla Misericordia di Poggio a Caiano. Il corso è gratuito e aperto a tutti, indipendentemente dal proseguire con i livelli successivi in quanto serve a sapere cosa saper fare in caso di emergenza in casa, in ufficio, sui mezzi pubblici, in strada, nell’attesa dei soccorsi inviati dal 118. La prima lezione sarà il 30 novembre alle 21,30 nei locali del Mestolo d’Oro in via Soffici. Al termine ci sarà un esame ed è necessario, per i minori, aver compiuto 16 anni alla data dell’esame. I corsi di formazione successivi saranno quelli dedicati a chi vuole diventare volontario ed effettuare il trasporto sanitario e il soccorso in ambulanza sia con medico a bordo che senza. Si tratta di un percorso formativo che abilita i volontari prima al trasporto sanitario non in emergenza e successivamente al soccorso. Per informazioni e iscrizioni telefonare allo 055.8777106 oppure scrivere a: [email protected].