Corsi, altri due premi per il cortometraggio

Sono arrivati altri due riconoscimenti a "Il chiodo di Martino", cortometraggio del registavideomaker verniotto Matteo Corsi: il Cremano Film Festival lo ha premiato come miglior cortometraggio e miglior regia. Il corto, della durata di 10 muniti, completato nel 2022, è stato presentato a vari festival dove ha riscosso sempre grande successo. E’ stato premiato come miglior sceneggiatura e migliore regia anche al Festival Internazionale dei CortiCinema di Chivasso e ha ottenuto il Premio speciale della giuria al Festival Pasinetti di Venezia. "Nel 2021 ho accettato l’invito degli amici della scuola di cinema Anna Magnani – spiega Corsi – a realizzare un cortometraggio con una delle sceneggiature venute fuori dai corsi. E’ nato così ’Il chiodo di Martino’. Il lavoro è piaciuto molto e così lo abbiamo presentato a qualche concorso. Sto inserendo i sottotitoli in lingua inglese per mandarlo anche a qualche concorso internazionale". Il corto racconta, in pochi minuti, la giornata dei due protagonisti, un bambino e un adulto. Il loro incontro rappresenta una piccola svolta nella vita di uno di loro e porta il pubblico a riflettere su un tema di attualità, cioè l’importanza di godersi le piccole cose. Le location sono state scelte fra Firenze e Vernio, con bellissime vedute fatte da Corsi col drone, con le stesse modalità con cui il regista ha realizzato il video promozionale utilizzato per il recente torneo di biliardo a Mercatale. Fra gli attori anche due volti noti della ristorazione verniotta, Gianni Pizzicori e Kostia Rondelli, "Stiamo organizzando una proiezione a Prato, al Castello dell’Imperatore – conclude Corsi – per questa estate e una a Vernio, luogo dove si sono svolte molte delle riprese".