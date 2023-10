"Corsi a Vaiano: Dal Tai Chi alla cucina".

Riprendono, dopo la pausa estiva, le attività della Sartoria Auser di Vaiano, tra cui le attività motorie di Tai Chi Chuan e Feldenkrais con modalità e orari riportati qui di seguito. Tanti i corsi disponibili e per tutti i gusti. Ma vediamo nel dettaglio. Il Tai chi si tiene il lunedì con due corsi alle 14,30 quello avanzato, alle 15,30 quello per i principianti; il corso è già iniziato ma è prevista la prima lezione di prova. Per informazioni 3385326678 (Sandra).

Il Feldenkrais inizierà domani con i due corsi dalle 9,45 alle 10,45 movimenti a terra, dalle 11 alle 12 movimenti in piedi o sulle sedie. Per informazioni: 3397452947 (Anna Maria).

Riprendono dal 9 ottobre le lezioni di lingua italiana L2. Informazioni: 3336183673 Deanna.

Dopo il successo del primo ciclo di laboratori alimentari Gustosano che si è svolto a giugno, Auser Vaiano La Sartoria propone un secondo ciclo di tre laboratori di educazione alimentare con la stessa formula del primo: i laboratori condotti dal cuoco Gianluca Monti e dalla dietista Claudia Lo Conte dalle 15 alle 19, presso i locali della Sartoria, le cene conviviali con la presenza di ospiti (medici e esperti e invitati assaggiatori) dalle 19 in poi presso l’adiacente Sala Polivalente L.Baldini.

Il progetto è supportato dai partner: Comune di Vaiano, Società della Salute di Prato, Farmacia Cooperativa di Vaiano, Coop Bisenzio Ombrone, AssoCuore, Spi Cgil Lega Valbisenzio, Alice Coop. Per informazioni è possibile contattare il seguente numero: 3385326678.