Guida senza patente e offre 2mila euro ai carabinieri per evitare la multa

Prato, 8 luglio 2022 - Ha offerto ai carabinieri tutto quello che aveva nel portafogli, circa duemila euro, per evitare una multa: adesso rischia dai 4 ai 7 anni di reclusione per istigazione alla corruzione.

E' successo in via Colombo, dove un cinese di 29 anni era stato fermato dai carabinieri per un controllo e sorpreso a guidare senza patente. L'uomo ha quindi offerto ai militari il denaro affinché "chiudessero un occhio".

I militari dell'Arma lo hanno immediatamente portato in caserma dove, oltre a ricevere la sanzione per le violazioni al codice della strada, è stato denunciato per istigazione alla corruzione. Il denaro è stato sequestrato.