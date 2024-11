Corporate Heritage Awards 2024, il Comune di Prato premiato per TIPO

Prato, 23 novembre 2024 - Nella giornata di ieri l'assessora al Turismo del Comune di Prato, Chiara Bartalini, ha partecipato a Roma alla cerimonia di premiazione dei Corporate Heritage Awards 2024, il premio che dal 2020 celebra le imprese italiane che raccontano la propria storia, attraverso podcast, docufilm, monografie, mostre, itinerari turistici e altri strumenti, trasformandola così in un asset comunicativo. Giunto alla sua quarta edizione, il premio, promosso da Leaving Footprints, spin-off accademico delle Università degli Studi del Sannio e «Parthenope» di Napoli, è il primo in Italia dedicato al marketing del patrimonio storico-culturale.

Il Comune di Prato è stato premiato per l'esperienza di TIPO e l'assessora ha partecipato anche ad una tavola rotonda sul turismo industriale. Il Comitato Scientifico, presieduto da Antonio Calabrò di Museimpresa e composto da esperti accademici e professionisti della comunicazione e del settore culturale, aveva il compito di selezionare i vincitori tra i progetti in gara, riconoscendo il merito di chi ha saputo rendere il proprio patrimonio storico («heritage») parte integrante della strategia aziendale. Nella giornata precedente l'assessora ha partecipato anche alla conferenza dal titolo "Turismo senza frontiere: rafforzare i legami tra la Francia e l’Italia per un turismo innovativo e sostenibile" dove è intervenuta al panel incentrato su eventi sport e cultura come catalizzatori per la crescita turistica.