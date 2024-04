Convegno su Progettazione e Monitoraggio per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico al Palazzo delle Professioni

Al Palazzo delle Professioni

il convegno ’Progettazione

e sistemi di monitoraggio

per la mitigazione del

rischio idrogeologico’, in programma lunedì dalle 10 in via Pugliesi, 26. Lo promuove la deputata Erica Mazzetti (Forza Italia), componente VIII Commissione ambiente. Intervengono come relatori: i sindaci Matteo Biffoni (Prato) e Riccardo Palandri (Poggio a Caiano), Gaia Checcucci, segretario generale dell’Autorità di Bacino distrettuale del Tirreno Settentrionale, gli ordini professionali con Riccardo Martelli (Geologi), Giacomo Gacci (Geometri), Francesco Sanzo (Ingegneri), le categorie economiche

del territorio e le imprese.