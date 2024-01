Controllo di vicinato. Arrivano i cartelli gialli

In arrivo a Santa Cristina a Mezzana i cartelli della "Zona di Controllo del Vicinato". Il Comitato di controllo del vicinato, nei giorni scorsi, ha incontrato il sindaco Edoardo Prestanti, insieme al comandante della municipale Rolando Palagini e ai cittadini per capire come "salvarsi" dal ladri. Già da una decina di giorni con l’intensificazione del controllo da parte dei carabinieri, non si sono verificati nuovi furti ma la preoccupazione rimane anche perché sono pause spesso temporanee. Oltre ai controlli dei carabinieri ci sono stati anche quelli della Questura su veicoli in transito. Il gruppo whatsApp di Controllo del vicinato, coordinato da Luciano Nunziati, è arrivato a 100 utenti su una popolazione di circa 300 persone e ogni strada della frazione è "monitorata" da qualche residente. "Il Comune – spiega Nunziati – si è reso disponibile ad installare i cartelli gialli in modo da rendere chiaro che come cittadini siamo vigili e attenti. Qualcuno aveva proposto di avvalersi delle società di vigilanza privata ma la proposta non è andata in porto". Sul fronte telecamere la situazione è più complessa e anche un po’ paradossale perché oggi quasi tutto viaggia attraverso la rete: "L’amministrazione ha spiegato – aggiunge Nunziati – che il segnale del ripetitore del Campano non è sufficiente per garantire il funzionamento delle telecamere. Possiamo solo contare sulla videosorveglianza dei privati che rimane importante: i ladri, in alcune occasioni, hanno saltato quelle abitazioni dove era evidente la presenza di un sistema anti-intrusione, in altri casi sono stati messi in fuga da allarmi ben nascosti".

M. Serena Quercioli