Controlli anti spaccio Più sicurezza a scuola

Stop allo spaccio. Scuole sicure, in arrivo fondi per Montemurlo e Carmignano. Ne dà notizia il deputato della Lega, Mario Lolini, segretario del partito in Toscana si stratta di 27.000 euro che andranno ad incentivare i controlli anti droga davanti agli istituti scolastici.

"In previsione della ripresa del prossimo anno scolastico con l’operazione ’scuole sicure’ sono in arrivo in Toscana circa 498.000 euro per finanziare iniziative di contrasto allo spaccio di stupefacenti vicino agli istituti scolastici del territorio – afferma Lolini -. Risorse che saranno destinate ad iniziative per contrastare il fenomeno dello spaccio dinanzi agli edifici scolastici, in diversi comuni del territorio regionale. Ennesima promessa mantenuta che conferma la serietà e l’efficienza della Lega al governo: il nostro impegno in tema di sicurezza non è mai mancato e siamo felici di questo risultato raggiunto".

Un impegno finanziario reso possibile anche ricorrendo alle risorse del Fondo unico giustizia provenienti da confische e sequestri nei confronti di organizzazioni criminali.

In particolare i Comuni di Montemurlo e Carmignano hanno presentato progetti di sicurezza che sono stati finanziati dal ministero dell’Interno. Le attività possono essere varie e spaziano dai maggiori controlli attraverso associazioni di volontariato, progetti specifici all’interno delle scuole per permettere ai ragazzi si comprendere la pericolosità legata all’uso di stupefacenti fino all’installazione di nuove telecamere come deterrente per scoraggiare eventuali comportamenti criminali.

Fondi che danno un nuovo impulso alla collaborazione in materia di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei contesti scolastici.

Si.Bi.