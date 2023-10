Controlli anti illegalità. Tre arresti: c’è un minore

Controlli a tappeto di carabinieri e polizia contro lo spaccio di droga in città. I militari della Compagnia di intervento operativo del 6° Battaglione carabinieri Toscana e della stazione di Prato hanno scovato mezzo chilo di marijuana, nascosto dentro uno zaino a sua volta occultato sotto ad alcune coperte. La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi durante un servizio mirato in una casa abbandonata in via della Misericordia, dove vivevano due marocchini, uno di 37 anni e l’altro minore di 17 anni, entrambi pregiudicati, senza fissa dimora in Italia. Il luogo è in stato di abbandono ed è notoriamente frequentato da spacciatori. Oltre al panetto da 500 grammi, i carabinieri hanno rinvenuto materiale per il confezionamento che era nelle disponibilità dei marocchini. Entrambi i nordafricani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tribunale ha convalidato l’arresto del 37enne, applicandogli la misura del divieto di dimora nel comune di Prato; il minorenne è stato tradotto all’Istituto penitenziario minorile di Firenze.

Anche i controlli antidroga della Squadra Mobile hanno portato ad un arresto. A finire in manetteper detenzione a fine di spaccio è stato un marocchino di 50 anni, pregiudicato, residente nel capoluogo, già noto per pregiudizi connessi alla droga. L’uomo era in possesso di oltre un etto di cocaina. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno intercettato il 50enne in piazza Mercatale: identificato e perquisito, è stato trovato in possesso di circa un grammo di cocaina, della quale aveva cercato di disfarsi, senza successo, alcuni istanti prima del controllo.

I poliziotti hanno proseguito la perquisizione nella casa del marocchino, poco distante dalla medesima piazza. Qui sono saltati fuori circa 120 grammi di cocaina, custodita in un cellophane, destinata allo spaccio sul mercato pratese.

L’uomo, in manette per detenzione di droga finalizzata allo spaccio, è stato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Udienza con la quale è stato dispost il provvedimento di obbligo di firma alla polizia giudiziaria.