Contest fotografico per Palazzo Pretorio

Un contest fotografico su Instagram, per celebrare i dieci anni dall’apertura: è l’iniziativa, aperta a tutti, lanciata dal Museo di Palazzo Pretorio. Le regole per partecipare sono semplici: è sufficiente pubblicare un post che abbia per soggetto il Museo di Palazzo Pretorio sul proprio account di Instagram – come Feed, Reel o Storia - utilizzando l’hashtag #pretorio10. Il post sarà poi ricondiviso su @pretorioprato, il profilo ufficiale del Museo e sarà il giudizio del pubblico a decidere. I cinque post che otterranno la copertura maggiore fino al 31 marzo saranno proiettati in occasione della festa per i dieci anni del museo il 12 aprile, con la didascalia del nome dei fotografi, che saranno invitati alle celebrazioni. I post possono raccontare un momento speciale vissuto in questi dieci anni, proporre l’immagine suggestiva di un’opera, un dettaglio particolare, un ritratto sotto una prospettiva nuova e originale o qualsiasi altra idea creativa in cui sia presente il Pretorio.

"Per festeggiare l’importante traguardo dei dieci anni dall’apertura – spiega la direttrice Rita Iacopino (foto) –, ci piaceva l’idea di coinvolgere un pubblico più ampio, utilizzando anche i canali social e creando un dialogo aperto e interattivo. Perché il museo è un patrimonio di tutti e non è solo un luogo della memoria, ma è uno spazio aperto ai nuovi linguaggi e alle contaminazioni"