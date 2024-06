Prato, la delegazione della contea di Wencheng in visita a Palazzo Banci Buonamici

Prato, 18 giugno 2024 - Una delegazione di rappresentanti delle amministrazioni municipali e distrettuali di Wencheng, in Cina, durante la loro visita istituzionale in Italia, è stata ricevuta a Palazzo Banci Buonamici dalla vicepresidente della Provincia di Prato Federica Palanghi e dalla consigliera provinciale Paola Tassi, nell’intento di proseguire il percorso di condivisione e sodalizio, confermato anche nel recente viaggio realizzato nel mese di marzo dal presidente Simone Calamai proprio a Wencheng. A capo della delegazione cinese il sindaco Yang Deting e il neo presidente dell’Associazione ”WenCheng” del centro Italia Zhou Jianhua, che hanno ribadito il forte l'impegno a consolidare e rafforzare la relazione di amicizia con il territorio pratese. Wencheng è una contea situata nella città di Wenzhou, nella provincia di Zhejiang, famosa per le sue bellezze naturali, a partire dalle spettacolari cascate. La contea è ricca di storia e cultura, in quanto ospita numerosi siti storici, dagli antichi templi ai tradizionali villaggi cinesi che riflettono la ricca eredità culturale della regione. Wencheng è infine molto conosciuta per la coltivazione di tè e bambù, che giocano un ruolo importante nell’economia locale.

“Insieme al presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai, ho avuto l'opportunità di partecipare ad una missione istituzionale presso la municipalità di Wenzhou, con la quale siamo legati da un patto di gemellaggio sin dal 2002 – ha dichiarato la vicepresidente Palanghi - Durante il nostro soggiorno, abbiamo avuto il piacere di incontrare gli amministratori di Wencheng, una contea che ci ha affascinato per la sua ricca storia, la vibrante cultura, la calorosa ospitalità e le sue straordinarie bellezze naturali. L'obiettivo del viaggio era consolidare i rapporti di collaborazione e amicizia che da oltre vent'anni uniscono le nostre comunità. E in questo spirito di cooperazione tra due popoli, quello italiano e quello cinese, l’impegno è stato portato avanti con la consapevolezza e la determinazione di operare per creare forme di collaborazioni in campo culturale, turistico ed economico”. Nel corso della visita è stato evidenziato da entrambe le parti la volontà di continuare a lavorare insieme in questa direzione, attraverso sforzi congiunti e una sincera collaborazione, per il raggiungimento di traguardi sempre più ambiziosi per il bene di entrambe le comunità.