Conoscenza diffusa: evento al Politeama. E sportello rimborsi

Il 12 marzo prenderà il via dal Teatro Politeama "Meno rischio in Toscana. Nuove soluzioni contro alluvioni e frane", un percorso formativo promosso dalla Regione per sensibilizzare istituzioni, tecnici e cittadini sulla prevenzione e la gestione del rischio idraulico e idrogeologico. L’iniziativa punta a diffondere informazioni scientifiche e promuovere comportamenti responsabili per mitigare gli effetti degli eventi estremi.

"La nostra regione è stata duramente colpita da eventi meteorologici estremi negli ultimi anni - spiegano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni - con conseguenze drammatiche per cittadini e imprese. Dobbiamo lavorare insieme per rendere il territorio più resiliente e per farlo è fondamentale investire nella formazione e nella corretta informazione".

E’ partito il servizio gratuito messo a disposizione dal Collegio dei Geometri in collaborazione con la Protezione Civile del Comune di Prato per l’inserimento e la trasmissione sul Portale della Regione Toscana della rendicontazione delle spese di rispristino dei danni provocati dall’alluvione. La procedura è necessaria per ottenere il contributo di sostegno fino ad un massimo di 5.000 euro. Per caricare la documentazione di spesa i privati cittadini possono accedere autonomamente (con Spid, Cie o Cns) alla propria domanda e caricare i documenti di rendicontazione delle spese fino ad ora sostenute per il ripristino ed il riacquisto di beni seguendo le istruzioni sul tutorial e sul videotutorial messi a disposizione della Regione nell’apposita sezione del sito istituzionale Emergenza Alluvione 2023 cliccando su “Rendicontazione Privati”. In alternativa c’è il numero 338 757 1118 a cui rivolgersi.