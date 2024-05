"Cono o coppetta", si ride con Ginevra

Questa sera alle 21 sul palco de Il Garibaldi torna Ginevra Fenyes (nella foto), la comica fiorentina di 27 anni, forte di 300mila followers su Instagram, con il suo monologo "Cono o coppetta", già presentato in città sempre con posto sold out. Il monologo è uno spaccato divertente sulla quotidianità di una ragazza che cerca di barcamenarsi tra le difficoltà e i nervosismi della vita che tutti noi ogni giorno viviamo. La sua carriera nello spettacolo è iniziata con i racconti dei giapponesi che in gelateria non riconoscono la differenza tra cono e coppetta. "È stato il mio primo video social – ricorda Ginevra Fenyes – fatto per le continue richieste delle amiche per ‘Giapponesi in gelateria’. Mi dissi: ok, vi faccio un video. Ma una volta pubblicato è giunto a un milione di visualizzazioni". L’exploit sulla rete l’ha fatta diventare una stella comica di Instagram e TikTok. I suoi video raccontano con intelligenza e sagacia la quotidianità, trasformando in gag parecchio divertenti momenti altrimenti ordinari. Ginevra Fenyes ha preso tanti applausi anche al Lol Talent Show e portato a teatro le sue interpretazioni divertenti, come quelle di "Cono o coppetta?". Biglietti disponibili sul sito de Il Garibaldi o su Ticketone.