Congresso FdI. Eletti i segretari comunali

Il primo congresso di Fratelli d’Italia per i comuni medicei di Carmignano e Poggio a Caiano ha visto l’elezione per acclamazione dei due nuovi segretari comunali: Matteo Bonfanti per Poggio a Caiano, affiancato da una squadra composta da tre ex consiglieri comunali – Cristina Attucci, Alfiero Cecchi e Stefano Chiti – oltre a Nicola Spinelli.

Silvia Cintolesi per Carmignano, supportata da Filippo Tabani, Federica Bini (consigliera comunale), Cosima Maggi e Sebastiano Coppola. L’evento conclusivo si è svolto al ristorante "Il Falcone" di Poggio a Caiano. Presenti anche delegazioni da Signa e Quarrata, e il sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri. "Per me si chiude un triennio di sacrifici – ha detto Giovanni Sardi, coordinatore uscente – ma anche di risultati storici qui nei comuni medicei: dalla conquista di Poggio all’elezione di Francesco Torselli all’europarlamento, fino ai numeri straordinari delle politiche.

L’onorevole Chiara La Porta (foto) ha sottolineato l’importanza della giornata: "La partecipazione e il confronto dimostrano che il partito nei comuni medicei è in ottima salute, cresce ed è all’altezza delle sfide che ci attendono. Ringrazio Giovanni Sardi per il suo eccellente lavoro di questi anni. Faccio un grande in bocca al lupo a Matteo, Silvia e a tutta la squadra eletta nei due coordinamenti". "Ascolto, presenza e comunità – ha dichiarato – Bonfanti, neo-segretario per Poggio a Caiano – sono le tre parole chiave da cui partiremo per intervenire con decisione sui temi più importanti per i cittadini". Silvia Cintolesi, neo-segretaria per Carmignano, ha concluso sottolienando la "volontà di avvicinare i cittadini alle nostre iniziative politiche e di affiancare l’attività dei nostri consiglieri".