Confezione abusiva vicina al centro, sequestrate 44 taglia e cuci

Blitz interforze ieri mattina in un immobile di via Cerutti, a pochi passi dal centro storico.

Al momento dell’ingresso delle forze dell’ordine – polizia di Stato, polizia municipale, Asl, ispettorato territoriale del lavoro, guardia di finanza – sono state trovate al piano terra dell’edificio al civico 3 ben 44 macchine taglia e cuci, ma nessun operaio al lavoro. Non è escluso che probabilmente gli occupanti siano riusciti a dileguarsi prima dell’accesso del gruppo interforze e dei controlli che sono seguiti. Al primo piano dell’immobile, invece, i locali destinati ad uffici mentre in un’altra porzione della struttura, collegata da un terrazzo, sono state individuate alcune stanze destinate ad uso abitativo.

All’interno dell’edificio sono state trovate meno di dieci persone di nazionalità cinese, sedute ad un tavolo a mangiare.

il gruppo interforze ha eseguito le verifiche di rito e alla fine è stata denunciata la titolare dell’attività (una confezione), contestandole violazioni penale e amministrativa.

All’imprenditrice, una donna cinese classe 1979 che è arrivata allo stabile di via Cerutti accompagnata dal suo avvocato, è stata contestata una violazione urbanistica edilizia e di destinazione d’uso: infatti, in quello spazio al piano terra destinato ad attività artigianale, di fatto si svolgeva un’attività produttiva di altro genere. Per questo motivo la polizia municipale ha proceduto con il sequestro delle 44 macchine taglia e cuci.

L’operazione del gruppo interforze rientra nell’ambito dei controlli che da anni vengono condotti all’interno di attività produttive a conduzione orientale. L’intervento in via Cerutti è scattato a seguito di un esposto, dal momento che, tra l’altro, non è difficile riconoscere l’inconfondibile rumore delle macchine da cucire camminando sul marciapiede proprio sotto le finestre dell’immobile.

Sa.Be.