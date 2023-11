Confesercenti riunita. C’è l’assemblea annuale

Si tiene oggi alle 9,30, nell’Auditorium della Camera di Commercio Pistoia-Prato (via Pelagatti, 17, Prato) l’assemblea annuale dei Soci di Confesercenti Prato. Il titolo è "Ripartiamo insieme", con un chiaro riferimento al dramma dell’alluvione. Parteciperanno, Fausta Bergamotto, sottosegretaria al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e commissario Straordinario per l’Emergenza, Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana e Matteo Biffoni, sindaco di Prato. Introdurranno i saluti di Ascanio Marradi, direttore di Confesercenti Prato e di Dalila Mazzi, presidente della Camera di Commercio Pistoia-Prato. Il presidente di Confesercenti Prato, Stefano Bonfanti, presenterà l’effettiva ricognizione effettuata e le richieste che arrivano del mondo delle piccole e medie imprese alle istituzioni. "L’auspicio – dice Bonfanti – è ci sia realmente un sostegno concreto e immediato a quanti hanno perso tutto o sono stati danneggiati fortemente dall’alluvione che ci ha colpiti".