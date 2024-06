Conferma per la giunta. Cambiano le deleghe. Il vicesindaco è Vignoli

Passa il testimone del vicesindaco da Giuseppe Forastiero a Alberto Vignoli, compare l’assessorato al rischio idraulico e al Pnrr mentre i lavori pubblici vengono spacchettati tra mobilità, manutenzioni, edilizia scolastica. Simone Calamai, forte del 76,5% dei voti che lo hanno incoronato sindaco-bis al primo turno, conferma la squadra di governo.

"Un risultato così importante è frutto anche del lavoro svolto in questi ultimi cinque anni da un gruppo di persone serie e competenti, che si è dedicato con passione al bene comune - spiega il sindaco Calamai - Dunque, in continuità, ho deciso di riconfermare tutti gli assessori". Saranno quindi al suo fianco Alberto Fanti, Antonella Baiano, Giuseppe Forastiero, Alberto Vignoli e Valentina Vespi. Cambiano in parte le deleghe: Alberto Vignoli, vicesindaco con delega al Pnrr, rischio idraulico, verde e difesa del suolo. Antonella Baiano avrà la pubblica istruzione, politiche per l’infanzia, gentilezza e manutenzione edifici scolastici. A Alberto Fanti, le politiche sociali, promozione della salute e manutenzione degli edifici pubblici. Giuseppe Forastiero si occuperà di turismo, cultura e politiche per la pace e polizia municipale. A Valentina Vespi vanno patrimonio, mobilità e impianti sportivi. Pur tenendo conto del risultato storico del Pd che ha registrato oltre il 58% dei consensi, il sindaco Calamai punta anche sulle altre forze della coalizione, ad esempio la lista civica ’Amare Montemurlo’ e ’Alleanza Verdi Sinistra’, con le quali vuole lavorare in stretta sinergia.

"Nei prossimi cinque anni voglio che il consiglio comunale sia coinvolto il più possibile e per questo affiderò ai consiglieri particolari incarichi su tematiche d’interesse generale come, ad esempio, possono essere le politiche per il lavoro", spiega Calamai. "L’ascolto e il confronto continuo con i cittadini resta l’elemento fondamentale che guiderà il nostro lavoro". Il 3 luglio alle 19 nel parco di Villa Giamari si svolgerà il primo consiglio comunale con il giuramento del sindaco, l’elezione del presidente del consiglio comunale e l’illustrazione delle linee programmatiche.

Silvia Bini